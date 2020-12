CFF : L’obligation de réservation pour les vélos fâche les cyclistes

Un sondage de l’ATE relève que l’obligation introduite par les CFF dès le printemps prochain de réserver pour embarquer son vélo dans les trains passe mal auprès des cyclistes.

L’introduction par les CFF de l’obligation de réservation pour pouvoir embarquer son vélo dans les trains Intercity suscite l’incompréhension, indique l’Association transports et environnement (ATE). Les cyclistes s’inquiètent d’une perte de flexibilité, selon un sondage organisé par l’association.

Plus de 4500 personnes ont été sondées. Parmi elles, 63% se sont prononcées contre cette nouvelle mesure, notamment à cause de la perte de flexibilité qu’elle engendre. Près de 30% indiquent cependant pouvoir s’en accommoder à condition qu’elle soit provisoire et garantisse effectivement une place libre pour leur vélo.