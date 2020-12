On ne peut pas obliger les Suisses à se faire vacciner

Mais pourrait-on réellement contraindre tous les Suisses à se faire vacciner contre le coronavirus? La réponse était oui et non, concluait une enquête du «Le Nouvelliste» en mai. En effet, deux lois différentes sont en tension sur cette question.

La Loi sur les épidémies (LEp), mise à jour en 2012, indique à l’article 6 que le Conseil fédéral peut «déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines professions». Et à l’article 7, qui traite de situations extraordinaires, que «le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.»

Pourtant, si une vaccination peut être déclarée obligatoire, cela ne signifie pas que les citoyens pourraient être vaccinés sous contrainte. Ce serait porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ce qui est contraire à la Constitution suisse, qui dit que tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique (art.10). Or la loi sur les épidémies respecte la Constitution. En revanche, la Confédération aurait le droit de prendre des mesures contre ceux qui refusent de se faire vacciner. Elle pourrait par exemple leur interdire d’exercer telle profession ou telle activité, ou encore de se rendre dans certains lieux publics.

Un vaccin pour limiter la casse

Jusqu’ici, les autorités n’envisagent pas de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire. L’OFSP l’a répété dans son point presse de ce mardi après-midi: «Le vaccin sera gratuit et il ne sera pas obligatoire». Les vaccins devraient être disponibles dès le premier trimestre 2021. Ils seraient destinés en priorité aux plus vulnérables, comme les personnes âgées de plus de 75 ans. La vaccination vise trois objectifs: «réduire les cas sévères et les décès, maintenir les capacités du système de santé, et réduire les conséquences sociales et économiques de la pandémie». L’OFSP ne prétend pas pouvoir éliminer le virus par ce biais-là, mais seulement limiter les dégâts.