Suisse : L’obligation du certificat Covid sera probablement étendue

L’espoir d’une baisse de nouvelles infections par le Covid-19 allant en s’amenuisant, Alain Berset envisage sérieusement l’extension du certificat Covid qui pourrait être décidée mercredi prochain.

Les partis, sauf l’UDC, soutiennent une telle extension, déplorant même qu’Alain Berset aurait trop tardé à l’exiger. «La situation est critique. Nous sommes probablement déjà au milieu de la quatrième vague», déclare Cédric Wermuth. Lukas Engelberger, président des directeurs cantonaux de la santé exige aussi l’extension de l’obligation du certificat Covid face à l’augmentation des personnes contaminées dans les hôpitaux, avec les situations les plus précaires dans les cantons d’Argovie, Lucerne, Schaffhouse, Bâle-Ville et Vaud.

Ce qui inquiète aussi la conseillère nationale et responsable de la Commission de la santé Ruth Humbel (AG/Centre). Certaines opérations ont notamment déjà dû être reportées. Elle propose un compromis: l’obligation immédiate de certificat Covid dans les bars, les fitness et tous les espaces intérieurs où les masques et la distance minimale ne sont pas possibles. Sauf dans les restaurants qui ont de bons concepts de protection. «Le certificat Covid ne devrait y être obligatoire que si toutes les autres mesures n’étaient plus assez efficaces», estime-t-elle.