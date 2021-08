Covid-19 : L’obligation du port du masque pourrait être assouplie

L’objectif en matière de vaccination des personnes volontaires sera bientôt atteint. Pour autant, toutes les mesures de protection ne sauraient être levées en même temps, a déclaré Alain Berset.

Adaptation du certificat Covid

Le conseiller fédéral a encore indiqué que d’ici à «quelques semaines» toutes les personnes désireuses de se faire vacciner l'auront été. Théoriquement, cela pourrait donc permettre le début de la phase de retour à la normale selon les critères définis par Berne. Mais, comme le rappelle Alain Berset, «la normalisation signifie que le seul critère des mesures sera la menace de surcharge des hôpitaux et non plus la protection des personnes non vaccinées. Parce qu'à de très rares exceptions près, tout le monde aura eu l'occasion de se protéger. Il ne serait pas juste que les vaccinés doivent subir des restrictions à cause des non-vaccinés.»