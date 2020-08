Covid en France

L’obligation du port du masque s’étend à Marseille

L’obligation de porter le masque sera étendue dès dimanche à Marseille et dans plusieurs grandes villes et communes touristiques des Bouches-du-Rhône.

Deux types de communes sont visées par l’arrêté: «les communes les plus importantes du département qui disposent d’un centre attractif et dense», comme Aix-en-Provence et Arles, mais aussi les communes les plus touristiques, qu’elles soient en bord de Méditerranée, comme Cassis, La Ciotat, Carry-le-Rouet, ou dans l’intérieur des terres comme Saint-Rémy-de-Provence et Les Baux-de-Provence.