Certaines communes de La Côte ont récemment décidé d’éteindre ou de diminuer leur éclairage public durant la nuit. Elles sont toujours plus nombreuses à envisager de sauter le pas, constate le journal «La Côte» . A la base de cette réflexion: l’événement «La nuit est belle», en septembre 2019, qui encourageait les localités à se plonger dans le noir le temps d’un soir, pour limiter la pollution lumineuse et pouvoir mieux observer les étoiles.

Le dernier village en date à avoir tiré la prise, plongeant les citoyens dans l’obscurité la plus totale de 0h30 à 5h, est Givrins, jugeant l’utilité d’un éclairage public la nuit limitée. Son voisin Genolier a aussi suivi le mouvement fin septembre, cette fois, au regard de la pollution lumineuse que les lampadaires induisent. En effet, la luminosité nocturne a un impact sur la faune locale, notamment sur les papillons. D’autres communes se lancent plus prudemment dans l’aventure. C’est le cas d’Eysins, qui a diminué la luminosité d’une partie du village de 70%. A Vich, qui n’a pas encore pris position, les avis sont partagés. Certains citoyens craignent que cela n’engendre de l’insécurité, tandis que d’autres voient l’éclairage comme inutile et même gênant lorsque l’on veut dormir avec les volets ouverts.