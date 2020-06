Vaud

L’obsédé traquait des ados sur le web

Un jeune de 22 ans a écopé lundi de 5 ans de prison pour viols. Il abordait ses proies, des adolescentes âgées de 12 à 15 ans, dans la rue et sur les réseaux sociaux.

«Tant qu'elles ont des fesses et des seins, peu importe leur âge». C'est ainsi qu'un Erythréen de 22 ans, provisoirement en Suisse depuis ses 15 ans, a expliqué sa vision des relations humaines. Sans emploi, l'homme a passé ses journées à chasser de jeunes mineures, abordées sur les quais de gare ou harponnées sur les réseaux sociaux. L’homme attaquait dare-dare dès les premiers échanges : « Envoies moi des « nudes » (photos intimes). Je vais te baiser.» Et ça a marché: des ados de 12 à 15 ans ont été une vingtaine à dialoguer avec lui. Les plus inconscientes ont répondu à ses attentes. Et celles qui ne pliaient pas étaient traitées de salope et menacées de tous les maux. Huit d'entre elles ont été prises dans sa nasse : il menaçait de diffuser leurs photos de sexe sur les réseaux sociaux avec des commentaires appropriés. Sauf si elles acceptaient de le rencontrer. Le prévenu leur jouait alors le grand jeu: «j'efface si tu couches». Certaines ont été palpées avant de parvenir à le repousser.