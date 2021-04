Nouvel incendie au Lignon , à Vernier (GE) . Le feu s’est déclaré dans un local à poubelles. Les pompiers ont reçu cinq appels à 12h13 signalant un fort dégagement de fumée au 6, avenue du Lignon, précise le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Les hommes du feu ont dépêché quatre véhicules sur place, d ont une ambulance, et quinze sapeurs professionnels. A leur arrivée, ils ont constaté que l’entier du local, situé près d’un parking semi-ouvert, brûlait. Dix containers, en plastique et en métal, étaient la proie des flammes.