Vaud

Localités hors la loi sur les résidences secondaires

Trois communes du district de Nyon ne respectent pas le taux maximum autorisé par la Lex Weber. Les municipalités se défendent.

Plusieurs municipalités vaudoises du district de Nyon (VD) sont hors la loi. Plus précisément, elles dépassent la limite imposée par la Lex Weber, qui autorise un maximum de 20% de résidences secondaires sur le territoire communal. C’est ce que montrent les nouvelles statistiques fédérales publiées fin mars. Elles pointent du doigt Saint-Cergue, Burtigny et Bougy-Villars, relève «La Côte». Ces municipalités ne peuvent donc plus construire de nouvelles résidences secondaires. Les autorités concernées se défendent, cependant.