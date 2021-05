Haute-Savoie (F) - Locataire d’un 6 m2, il se rebiffe et alerte les autorités

Un jeune homme de 22 ans travaillant comme encadrant parascolaire à Annecy (F) a décidé de ne plus se laisser faire. Voilà plus de deux mois qu’il loue au centre de la localité lacustre un studio meublé de six mètres carrés contre 350 euros par mois. Outre l’exiguïté de son logement, il s’offusque du fait que son propriétaire, un ancien clerc de notaire sexagénaire, exige d’encaisser le loyer en espèces et se soit introduit chez lui mi-avril. Il a donc saisi les autorités de son cas. Selon «Le Dauphiné libéré», la préfecture informera dans les prochains jours le marchand de sommeil de l’ouverture d’une procédure administrative liée aux locaux impropres à l’habitation.