Energie: Locataires priés de jouer les écureuils pour payer leurs charges

Énergie : Locataires priés de jouer les écureuils pour payer leurs charges

Le prix de l’électricité et de l’énergie pour se chauffer vont prendre l’ascenseur. Des régies demandent aux locataires d’augmenter les provisions de charges. Et les montants sont parfois énormes.

Des agences de location demandent que les logements soient moins chauffés. DR

Les prévisions de pénuries d’électricité, de gaz et de mazout annoncées pour cet hiver prédisent des hausses de prix. Et elles commencent à tomber. Ce mardi, par exemple, les Services industriels (EWB) ont annoncé qu’en ville de Berne, dès 2023, les tarifs du courant vont augmenter de 20%. Pour un logement de 4 pièces doté d’une cuisinière électrique consommant annuellement 2500 kWh, la facture d’électricité augmentera de 107 francs par année. D’autres villes seront logées à la même enseigne et les annonces se feront ces prochaines semaines.

Les charges que paient les locataires sont aussi concernées. Selon le «19h30» de la RTS, le 22 août, des régies ont déjà anticipé ces hausses en demandant à leurs locataires de verser un montant plus élevé d’acompte. Dans un exemple, cette provision en plus est de 100% (deux fois plus).

D’autres régies annoncent vouloir limiter la chaleur des chaudières à 21degrés, par exemple. Un représentant de l’Asloca (défense des locataires) commentait le phénomène en disant qu’il n’y avait peu ou pas de moyen de s’opposer à ces hausses d’acompte ou à la baisse de la température. Il rendait les locataires attentifs au fait que la demande de hausse des acomptes de charges n’était pas contraignante et que, si le locataire l’acceptait, il devait être prendre garde au décompte final et, cas échéant, demander une baisse si la situation se détend. Enfin, il a rappelé que sur la facture finale, le paiement est dû à 30 jours et qu’un non-paiement est un motif de résiliation immédiate du bail.

Action de la Confédération demandée

«En mars déjà, l’Asloca avait demandé au Conseil fédéral de prendre des mesures, notamment une allocation énergétique pour les ménages les plus touchés», rappelle l’association qui se dit «choquée» par l’attitude passive du Conseil fédéral. Le 17 août dernier, le Conseil fédéral avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures urgentes.

De son côté la Fédération romande des consommateurs (FRC) exige des actions ciblées et concrètes de la part l’État. Dans son communiqué, elle demande des «outils contre la paupérisation des ménages les plus touchés par la flambée des prix de l’énergie, à l’instar du chèque énergie».

