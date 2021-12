Suisse – Locataires: vos charges risquent de prendre l’ascenseur

Des appartements trop chauffés

Hans Egloff et Carlo Sommaruga se rejoignent sur un point: les appartements sont trop chauffés en Suisse. Tous deux recommandent de baisser la température des logements de 1 à 3 degrés et de s’habiller plus chaudement. Si l’on réduit par exemple la température ambiante de 3°C, on économise 15 à 20% de chauffage. En outre, la manière d’aérer est aussi très importante. Il faut en effet bannir les impostes ouvertes. Cela refroidit la pièce et fait donc redoubler les radiateurs, sans pour autant changer l’air. Mieux vaut donc ouvrir plusieurs fois par jour grand les fenêtres brièvement pour aérer correctement le logement à fond.