Football : La Juventus s’offre le derby de Turin, Dzeko sauve l’Inter

La Juventus a confirmé son redressement en venant à bout du Torino (1-0), avant que l’Inter ne renverse Sassuolo (2-1) et s’empare de la deuxième place de Serie A.

Locatelli qui célèbre après avoir marqué le but victorieux en fin de partie. AFP

Locatelli, arrivé cet été pour redonner un peu de stabilité au milieu de terrain bianconero, a trouvé la faille d’une frappe précise du droit à l’entrée de la surface (86e). il s’agit du second but de l’ex-joueur de Sassuolo, une semaine après le premier contre la Sampdoria (3-2).

La Juve, après un démarrage poussif en serie A (elle était 18e après les quatre premières journées), décroche sa troisième victoire de suite et poursuit sa remontée: la voilà revenue à la 8e place, provisoirement à la hauteur de la Lazio et de l’Atalanta, à sept points du leader Naples qui se déplace dimanche chez la Fiorentina.

Avec cette deuxième victoire 1-0 de la semaine, elle ressemble de plus à celle que l’entraîneur Massimiliano Allegri, revenu cet été après la greffe manquée avec Andrea Pirlo, avait construite lors de son premier passage (2014-2019): pas spectaculaire et pensant d’abord à défendre, mais solide et surtout victorieuse.

Une Juve attentiste

Contre le Torino, dans un stade Grande Torino bouillant, la Juventus est partie fort dans les cinq premières minutes par Moise Kean (de peu à côté) et Adrien Rabiot (centre que n’a pu reprendre Weston McKennie).

Mais les Bianconeri ont vite retrouvé une attitude plus attentiste, jouant bas en attendant la possibilité de contre, ce qui leur avait bien réussi mercredi en Ligue des champions contre Chelsea mais a redonné confiance au Torino, de plus en plus audacieux.

Mais Sasa Lukic n’a pas cadré sa tête (22e) et le gardien bianconero Wojciech Szczesny a été vigilant sur les tentatives lointaines de Tommaso Pobega (35e) et surtout Rolando Mandragora (38e), dans ce qui a été la meilleure période du Torino.

Sans tir cadré à la pause, la Juve est revenue avec des intentions plus offensives, avec Juan Cuadrado lancé à la place d’un Kean sans relief. Le gardien grenat Vanja Milinkovic-Savic a repoussé l’échéance sur une tête à bout portant d’Alex Sandro (53e).

Mais il n’a pu qu’effleurer le ballon sur la frappe décisive de Locatelli, qui a trouvé un bon moyen d’accélérer son adoption par les tifosi de la Juve en marquant un tel but dans le derby! «C’est une émotion fantastique de marquer dans le derby», a reconnu Locatelli. «Il y a ici un groupe fantastique, tout le monde m’a très bien accueilli.»

Dzeko le héros

Malmené par Sassuolo pendant presque une heure de jeu, l'Inter Milan, s'en est sortie et s'est imposée (2-1) grâce à l'entrée décisive de son buteur Bosnien Edin Dzeko.

À peine une minute après son entrée et sur son premier ballon, il a repris de la tête un centre côté gauche de Perisic et égalisé face à une équipe de Sassuolo jusque-là épatante, avant de provoquer un penalty transformé par Lautaro Martinez (78e). Arrivé cet été, Dzeko a déjà inscrit 6 buts cette saison.

La formation d'Alessio Dionisi avait avant cela dominé les champions d'Italie en titre, à l'image de l'activité sans faille de l'attaquant ivoirien Jérémie Boga ou de l'ancien milieu marseillais Maxime Lopez. Boga a d'ailleurs permis aux siens d'ouvrir le score en provoquant un penalty à la 22e minute, transformé par Berardi.

Face au visage méconnaissable des Interistes, Simone Inzaghi a alors choisi d'effectuer un quadruple changement avant l'heure de jeu. Un choix tout de suite payant qui permet à l'Inter de passer provisoirement devant l'AC Milan, en déplacement sur la pelouse de l'Atalanta Bergame dimanche (20h45), et de revenir à un point du leader Naples, qui affrontera la Fiorentina (18h).

Plus tôt dans l'après-midi, la Salernitana de Franck Ribéry a de son côté décroché son premier succès de la saison contre le Genoa (1-0) grâce au premier but de la saison de Milan Djuric (66e). Avec ce succès, les Grenat remontent à la 19e place et abandonnent la lanterne rouge à Cagliari, qui n'a pu faire mieux qu'un nul contre Venise vendredi (1-1).