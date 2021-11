Saint-Gall : Locatif ravagé par les flammes au milieu de la nuit

Un habitant a été hospitalisé pour des brûlures et une femme a été examinée pour une suspicion d’intoxication aux fumées. Le feu, qui a pris lundi vers 2 heures, a causé d’importants dégâts.

Un incendie a éclaté lundi peu avant 2 heures à Au (SG), dans un immeuble de trois appartements. Le feu a pris dans les combles. Au moment des faits, cinq personnes se trouvaient sur les lieux. Elles ont toutes pu se mettre en sécurité à temps. Un habitant de 54 ans a toutefois souffert de brûlures et a été emmené à l’hôpital, et une femme de 59 ans a été examinée en raison d’une suspicion d’intoxication par les fumées.

Le sinistre a nécessité la mobilisation d’une centaine de pompiers et d’autres intervenants, ainsi que de trois ambulances. Les dégâts causés au bâtiment sont importants et il est désormais inhabitable. La commune a organisé un hébergement d’urgence pour les locataires. Par ailleurs, les causes de cet incendie font l’objet d’une enquête, a indiqué lundi la police cantonale saint-galloise.