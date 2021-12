Europe : L’Occident défend la souveraineté de l’Ukraine

Paris, Londres, Rome, Berlin et Washington se sont dits, dans la nuit de lundi à mardi, «déterminés» à ce que la souveraineté de Kiev soit respectée, alors que la menace russe se fait pressante.

Au vu des «tensions entre la Russie et l’Ukraine», les dirigeants de l’Allemagne, des Etats-Unis, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni ont «exprimé leur détermination à ce que la souveraineté» de l’Ukraine «soit respectée», a indiqué l’Elysée dans un communiqué lundi.

Alors que la Russie est accusée de préparer une attaque de son voisin ukrainien, Emmanuel Macron et les quatre autres chefs d’État et de gouvernement ont également «dit leur engagement à agir pour maintenir la paix et la sécurité en Europe», a ajouté la présidence française à l’issue d’un appel téléphonique entre les cinq dirigeants. Selon l’Elysée, ils ont tous rappelé la nécessité que la Russie se réengage dans les négociations avec l’Ukraine, dans le cadre du groupe dit «Normandie», sous l’égide de la France et de l’Allemagne.