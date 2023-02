Guerre en Ukraine : L’Occident veut «en finir» avec la Russie, selon Vladimir Poutine

Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le maître du Kremlin a prononcé une allocution à la nation. Selon lui, toute la responsabilité du conflit repose sur les Occidentaux.

«La responsabilité de l’attisement du conflit ukrainien et de ses victimes repose totalement sur les élites occidentales», a encore dit le président russe, répétant sa thèse selon laquelle l’Occident appuie des forces néonazies en Ukraine pour y consolider un État antirusse.

«Pas à pas, soigneusement»

Avant cela, il avait affirmé qu’il restait déterminé, un an après le début de son offensive en Ukraine, à la poursuivre, alors que son armée est à la peine depuis des mois sur le champ de bataille, en dépit de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes. «Pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d’un régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d’État de 2014, il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous», a-t-il martelé.