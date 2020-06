Coronavirus

L’OCDE prévoit une récession historique pour 2020

La perte de revenu liée à la pandémie dépassera à la fin 2021 celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années, prévient l’OCDE.

L’OCDE redoute des «conséquences terribles et durables pour les populations». (AP Photo/Nam Y. Huh)

L’OCDE prévoit une récession mondiale de 6% pour 2020, pour autant que la pandémie de Covid-19 «reste sous contrôle». Si une deuxième vague devait intervenir, le repli pourrait s’inscrire à 7,6%, note l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses perspectives publiées mercredi.

Un tableau catastrophique

Qu’il y ait ou non une deuxième vague épidémique, «à la fin de 2021, la perte de revenu dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années sauf en période de guerre, avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements», affirme la chef économiste de l’OCDE Laurence Boone.