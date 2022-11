France : L’Ocean Viking a accosté à Toulon avec 230 migrants à bord

Ce débarquement constitue une première en France qui suscite de vives tensions avec l’Italie et déclenche un nouveau débat sur le sujet de l’immigration.

La fin d’un «calvaire»: Le navire humanitaire Ocean Viking a accosté vendredi au port militaire de Toulon (sud de la France) et les 230 migrants à son bord ont commencé à débarquer, a indiqué le préfet du Var Evence Richard lors d’une conférence de presse. Un journaliste de l’AFP a vu des bus entrer sur le port militaire de Toulon. Après trois semaines d’errance à la recherche, vaine, d’un port sûr en Italie, l’Ocean Viking, bateau ambulance affrété par l’ONG française SOS Méditerranée est accueilli en France «à titre exceptionnel» et en vertu «d’un devoir d’humanité» , a annoncé le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin jeudi.

Un médecin français a embarqué à bord, avant l’arrivée du navire à quai, a indiqué à l’AFP Méryl Sotty, porte-parole de SOS Méditerranée. «Le débarquement commencera par les personnes présentant des vulnérabilités particulières établies par le médecin français, puis les femmes, les enfants et les familles», a-t-elle ajouté. Les hommes, femmes et enfants à bord ont été secourus au large de la Libye et viennent pour certains de pays en guerre.