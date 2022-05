Italie : L’Ocean Viking a pu accoster en Sicile

L’ONG SOS Méditerranée, dont le navire humanitaire compte à son bord 294 rescapés, a été autorisée par les autorités italiennes à accoster à Pozzallo.

Depuis le 19 mai, le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a réalisé quatre opérations de sauvetage qui lui ont permis de secourir 296 migrants au large de la Libye et de Malte. Parmi eux se trouvent 49 mineurs, dont un bébé de seulement trois mois, et six femmes enceintes, a indiqué SOS Méditerranée dans un communiqué. Une femme enceinte de 8 mois et son mari avaient dû être évacués d’urgence dimanche.