France : L’Ocean Viking a quitté Toulon, les migrants sont dans une zone fermée

Escale technique

Après 20 jours en mer à la recherche d’un port sûr, les 234 migrants secourus entre les côtes libyennes et italiennes par l’ONG SOS Méditerranée ont tous pu être débarqués, 230 au port militaire de Toulon vendredi et quatre en Corse dans un premier temps, avant d’être transférés sur le continent. L’Ocean Viking a quitté Toulon vendredi soir et se trouve provisoirement dans le port de la Seyne-sur-Mer (Var), ont indiqué à l’AFP la préfecture du département et l’ONG.