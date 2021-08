Méditerranée : L’«Ocean Viking» demande un port sûr pour ses 555 migrants

Le navire de SOS Méditerranée vit une situation intenable. Ses 555 migrants à bord, touchés par le mal de mer et la chaleur, doivent retrouver la terre ferme.

«Nous avons demandé à toutes les autorités compétentes: Malte, la Tunisie, la Libye et, aujourd’hui, l’Italie», a indiqué, lundi, SOS Méditerranée. Malte a donné une réponse négative à l’ONG, tandis que la Libye et la Tunisie «n’ont pas répondu».

Forte houle et chaleur

Plus de 700 migrants tentant de traverser la Méditerranée à bord d’embarcations de fortune ont été embarqués, durant le week-end, lors d’opérations menées par l’«Ocean Viking» ainsi que par les navires des ONG allemandes Sea-Watch et ResQship.

«La situation est intenable à bord», a assuré une porte-parole de SOS Méditerranée. «Avec une houle qui s’intensifie et une chaleur étouffante, la condition physique des personnes à bord se détériore», a twitté l’ONG lundi. «Beaucoup souffrent du mal de mer. Certains se sont évanouis sur notre pont à cause de la chaleur et de l’épreuve qu’ils ont vécue», a témoigné une responsable de l’équipe médicale.