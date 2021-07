Mer Méditerranée : L’«Ocean Viking» porte secours à plus de 200 migrants en quelques jours

En quatre jours, le navire de secours de SOS Méditerranée, l’«Ocean Viking», a sauvé 203 migrants en difficulté en pleine mer Méditerranée, dont 71 rien que dimanche.

Dimanche après-midi, l’«Ocean Viking» est venu en aide à 71 migrants en péril, sur une embarcation en bois extrêmement surchargée, dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Ses occupants fuyaient la Libye, qu’ils avaient quittée trois jours plus tôt, et, sans eau ni nourriture à bord, étaient épuisés au moment du sauvetage. «Quatre personnes ont dû être évacuées de l’embarcation sur une civière», a précisé SOS Méditerranée.

Cinq bateaux vides, dont deux brûlés

866 décès depuis janvier

Les Nations unies ont récemment épinglé la Libye et l’Union européenne, leur demandant de réformer leurs opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée et affirmant que les pratiques actuelles privaient les migrants de leurs droits et de leur dignité, quand elles ne leur ôtaient pas la vie.