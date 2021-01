Méditerranée : L’Ocean Viking repêche 120 migrants au large de la Libye

Pour son premier sauvetage de l’année, le navire a secouru jeudi 120 migrants qui se trouvaient à bord d’un canot au large de la Libye.

«Très inquiète»

Navires bloqués

Les candidats à l’exil venus de divers pays partent pour l’essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l’Europe via l’Italie, dont les côtes sont les plus proches. Au total, plus de 1’200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l’OIM.