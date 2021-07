Crise migratoire : L’Ocean Viking sauve 196 migrants en Méditerranée

Le navire de secours de SOS Méditerranée a effectué quatre sauvetages en mer samedi, a annoncé l’ONG européenne.

Flavio Gasperini/SOS MÉDITERRANÉE/Handout via REUTERS

Plus de 30’000 migrants secourus depuis 2016

Un peu plus tard, ce sont 64 autres personnes qui ont été secourues d’une embarcation en bois. Un quatrième sauvetage a eu ensuite lieu, après une alerte de l’avion Seabird de l’ONG Sea Watch. Vingt et une personnes, dont sept femmes et trois jeunes mineurs qui étaient dans une embarcation en bois, ont pu être sauvées, portant à 196 le nombre de rescapés à bord du navire de sauvetage. Au moins deux femmes enceintes figurent parmi eux.