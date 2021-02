Méditerranée : L’Ocean Viking secourt plus de 180 personnes au large de la Libye

Le navire humanitaire est venu en aide vendredi à des migrants qui tentaient de rejoindre le Vieux-Continent à bord d’embarcations de fortune surchargées.

Canot «extrêmement instable et surchargé»

Peu de temps après, l’équipe a repéré un deuxième canot «extrêmement instable et surchargé». Environ 116 hommes, femmes et enfants ont été mis en sécurité, ajoute SOS Méditerranée.

Traversée meurtrière

Les candidats à l’exil venus de divers pays partent pour l’essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l’Europe via l’Italie, dont les côtes sont les plus proches. Au total, plus de 1’200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).