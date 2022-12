Méditerranée : L’Ocean Viking secourt plus d’une centaine de migrants

L’ONG SOS Méditerranée a annoncé que son navire humanitaire Ocean Viking a secouru en Méditerranée 113 migrants dans la nuit de lundi à mardi, dans les eaux internationales dépendant de la zone de recherche et de secours libyenne. Parmi ces personnes figurent «23 femmes, dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs non accompagnés et trois bébés dont le plus jeune n’a que trois semaines», a indiqué SOS Méditerranée dont le siège est à Marseille, dans le sud-est de la France. Les migrants se trouvaient sur «une embarcation pneumatique noire surchargée, dans l’obscurité totale», toujours selon SOS Méditerranée.