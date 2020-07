Actualisé il y a 49min

Football

L’ode de Mikel Arteta à Granit Xhaka

L’entraîneur d’Arsenal a rendu hommage au retour en grâce de son milieu de terrain suisse, poussé vers la sortie par les supporters il y a quelques mois.

de Sport-Center

Granit Xhaka sourit à nouveau du côté d’Arsenal AFP

Souvenez-vous: le 27 octobre dernier, Granit Xhaka semblait avoir disputé son dernier match sous les couleurs d’Arsenal. Remplacé à la 61e minute face à Crystal Palace, le Bâlois avait récolté les sifflets de ses propres supporters. Excédé, il avait accumulé les provocations à leur encontre. Cette réaction lui a valu d’être écarté par son entraîneur, Unai Emery, et un départ semblait alors inéluctable.

9 mois plus tard, le milieu de terrain de 27 ans a inversé la tendance. Entre-temps, Unai Emery a été limogé et remplacé temporairement par Fredrik Ljungberg, qui a immédiatement réintégré Xhaka parmi les titulaires. L’arrivée sur le banc de Mikel Arteta n’a rien changé. Au contraire: l’Espagnol le considère comme l’un de ses hommes de base et multiplie les compliments.

Après la victoire contre Manchester City en Coupe, samedi (2-0), Arteta a été invité à s’exprimer sur Xhaka et David Luiz, également revenu à un bon niveau ces derniers matches. «Ce sont deux joueurs avec lesquels il vaut la peine de passer du temps et de leur donner confiance, parce que je sais à quel point ils sont professionnels et veulent réussir dans ce club. Quand ils souffrent, ils méritent d’être soutenus. Ils montrent, par leurs performances, qu’ils méritent d'être ici et vous pouvez voir à quel point ils se battent pour le club.»

«Nous apprenons tous des situations difficiles et je pense qu’il est un très bon exemple pour tout joueur qui se trouve en difficulté» Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, à propos de Granit Xhaka

Sur le seul Xhaka, l’entraîneur des Gunners ne tarit pas d’éloges: «Le défi avec Granit était de le convaincre qu’il y avait encore une place pour lui ici, que j’avais une grande confiance en lui et que les choses peuvent changer assez rapidement dans cette institution. Il devait envoyer les bons messages et si c’était le cas, nous allions le soutenir jusqu’au bout. Je suis vraiment heureux d’entendre et sentir la réaction des fans à son égard. Je pense qu’ils peuvent apprécier ce qu’il a fait. Nous apprenons tous des situations difficiles et je pense qu’il est un très bon exemple pour tout joueur qui se trouve en difficulté… Si vous êtes prêt, que vous êtes cohérent et que vous voulez vraiment le faire, il y a toujours un moyen de revenir en arrière.»

Impensable il y a quelques mois, l’histoire entre Granit Xhaka et Arsenal devrait durer encore un moment.