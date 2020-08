Les deux gros incendies de ferme survenus en France voisine jeudi soir (à Chens-sur-Léman) et vendredi matin (à Scientrier) provoquent de surprenantes conséquences. Le vent ayant tourné et les feux étant toujours actifs (bien que maîtrisés), les fumées sont en train d’atteindre Genève ce samedi, et l’odeur inquiète les riverains. Depuis 19 heures, le Service d’incendie et de secours (SIS) a ainsi reçu 25 appels en lien avec ces senteurs que les pompiers arrivent, à l’expérience, à juger similaires à celles de la paille mouillée. «Elles ont déjà généré plusieurs interventions», explique le lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication des sapeurs.