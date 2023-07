L’oeuf dur vegan a disparu des rayons mais Migros y croit encore

Il avait été présenté comme une «nouveauté mondiale»: à la fin de 2021, Migros annonçait la mise sur le marché d’un œuf dur végane dans sa gamme de substituts végétaux V-Love. «La question de la poule et de l’œuf est enfin éclaircie: celui-ci se passe de poule!» disait l’entreprise. Or, cela fait maintenant plusieurs mois que vous n’en trouverez plus la trace dans l’assortiment du supermarché.