Internet : L’OFCOM a été réduit au silence sur Twitter

Depuis le 28 septembre, l’Office fédéral de la communication ne peut plus tweeter. Ses quatre comptes ont été bloqués sans explications par le réseau social.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) ne peut plus tweeter depuis le 28 septembre et n’a plus accès à ses quatre comptes. Twitter les a bloqués, «sans fournir aucune explication», indique l’OFCOM mardi.