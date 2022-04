Amérique centrale : L’offensive contre les gangs continue au Salvador

Le président Bukele a assuré lundi que plus de 6000 membres de gangs avaient été placés en détention en neuf jours de régime d’exception au Salvador.

L’offensive contre les gangs au Salvador se poursuivait mardi, avec plus de 6000 arrestations, dont un chef de «mara» au Guatemala, selon les autorités dont les méthodes «inquiètent» le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme.

Le président Bukele a assuré lundi que plus de 6000 membres de gangs avaient été placés en détention en neuf jours de régime d’exception, instauré après une vague d’homicides fin mars. Avec ces 6000 détenus et les quelque 16’000 membres de gangs qui étaient déjà incarcérés, le petit pays centraméricain compte «22’000» membres de ces groupes criminels dans les prisons, a déclaré le chef d’État.

Préoccupation de l’ONU

Liz Throssell a fait état de «rapports» sur «un usage excessif et inutile de la force» par les policiers et militaires chargés des arrestations. De même, le Haut-Commissariat s’inquiète de ce que «quelques» personnes arrêtées «ont été soumises à de présumés traitements cruels, inhumains ou dégradants», a-t-elle dit.

«Nous reconnaissons les défis posés par la violence des gangs au Salvador, et le devoir de l’État de garantir la sécurité et la justice. Cependant, il est impératif que cela se fasse en conformité avec le droit international des droits de l’homme», a insisté Liz Throssell.

«Nous rappelons au Salvador que le droit à la vie, le droit à ne pas être soumis à la torture, et que les principes de jugement équitable et de la présomption d’innocence (…) s’appliquent à tout moment, y compris durant les états d’exception», a ajouté la porte-parole de Michelle Bachelet. Nayib Bukele a indiqué lundi que tous les gangsters détenus sont «sans matelas, dorment par terre, dans la promiscuité, et avec deux repas par jour».