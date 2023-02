Guerre en Ukraine : L’offensive russe dans l’est se déroule «avec succès», selon Moscou

Les autorités ukrainiennes estiment que Moscou prépare un nouvel assaut aux alentours du 24 février, date anniversaire de la campagne ordonnée par Vladimir Poutine mais qui a vu l’armée russe échouer à prendre Kiev au printemps et devoir se replier dans l’est et le sud à l’automne.

«Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones» de Bakhmout et Vougledar, a affirmé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon un communiqué publié à l’issue d’une réunion avec les cadres de l’armée et de son ministère.

«Imprévisible escalade»

Situation difficile à Bakhmout

Menace sur Kramatorsk

La prise de cette ville ouvrirait la voie à une offensive russe vers Kramatorsk, principale ville du Donbass sous contrôle ukrainien. Quelque 150 kilomètres plus au sud, Moscou est également à l’offensive sur Vougledar, à proximité d’un nœud ferroviaire desservant l’est et le sud occupé du pays. Dans le nord du Donbass, les Russes sont également en train de presser leur adversaire, dans une zone reconquise par Kiev en septembre.

«Pas beaucoup de munitions»

Face aux demandes pressantes de Kiev depuis des mois et après avoir longtemps tergiversé de peur de provoquer une escalade, Américains et Européens ont récemment décidé d’envoyer des dizaines de chars lourds pour que l’Ukraine puisse mieux s’opposer à une offensive russe et organiser la sienne. Leur nombre reste cependant en deçà des attentes de Kiev. Et les Occidentaux continuent de refuser de livrer des avions de combat.

Bénéfice du nombre pour Moscou

Les États-Unis ont en revanche promis des armements dotés d’une portée allant jusqu’à 150 km, que Kiev réclamait pour pouvoir frapper loin derrière le front les dépôts de munitions et les lignes d’approvisionnements russes. Le calendrier de livraison reste cependant flou. L’Ukraine manque d’hommes et de munitions pour faire face à l’armée russe, qui a le bénéfice du nombre. Elle a donc besoin d’armements plus modernes et plus précis pour compenser son déficit.