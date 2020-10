coronavirus à Genève : L’office de l’emploi rejette un certificat du toubib cantonal

Un chômeur malade du covid-19 a été prié de fournir un document signé par son propre médecin.

Un demandeur d’emploi testé positif au covid-19 et placé en quarantaine par l’Etat a vécu une invraisemblable mésaventure, que conte la «Tribune de Genève» ce vendredi: l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a refusé de reconnaître le certificat médical signé par la médecin cantonale, le jugeant non-valable. Le malade a été prié de produire un document paraphé par son propre médecin traitant attestant de son incapacité de travail. Face à l’incompréhension de l’homme souffrant des voies respiratoires, la décision a été confirmée par une cadre, qui a transmis le dossier au service juridique. Finalement, celui-ci a reconnu «l’équivalence» du papier officiel avec ceux émis par les médecins de ville. Le porte-parole du Département de la santé et de l’emploi, qui chapeaute à la fois les services du médecin cantonal et l’OCE, évoque «malentendu» dû au fait que les documents envoyés par la médecin cantonale ne ressemblent pas aux certificats médicaux ordinaires. (jef)