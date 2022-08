L’Office médico-pédagogique de Genève obtient 25 postes

Genève : L’Office médico-pédagogique obtient 25 postes

L’Office médico-pédagogique (OMP), en crise depuis qu’a éclaté le scandale du foyer de Mancy, bénéficiera de 25 postes supplémentaires. La commission des finances du Grand Conseil a accepté mercredi de débloquer un crédit supplémentaire de 991’000 francs à cet effet. Pour obtenir gain de cause, la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta a dû revoir ses objectifs à la baisse. Fin juin, la même commission lui avait refusé un projet portant sur 55 postes, au motif qu’un tiers d’entre eux étaient dévolus à la direction et à l’état-major du Département de l’instruction publique (DIP). Or, la majorité de droite de la commission souhaitait n’accorder que des postes de terrain.