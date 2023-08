L’officier prorusse arrêté en Allemagne disposait d’infos sensibles

Contexte tendu

Ces révélations étayent les appels à la vigilance au sein de l’armée allemande qui se sont multipliés depuis son arrestation, dans un contexte particulièrement tendu depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an et demi. Selon l’hebdomadaire Die Zeit et le quotidien Tagesspiegel, le suspect n’aurait pas caché sa sympathie pour le parti d’extrême droite, Alternative pour l’Allemagne (AfD) et ses penchants prorusses. «Nous devons rester très vigilants et sensibiliser nos troupes aux nouveaux dangers engendrés par la guerre en Ukraine», a déclaré le vice-président de la Fédération de la Bundeswehr, Marcel Bohnert, au quotidien Rheinische Post. Dès jeudi, la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, avait mis en garde contre les dangers accrus sur la sécurité en Allemagne. «Les menaces d’espionnage, de campagne de désinformation et de cyberattaque ont pris une nouvelle dimension», avait déclaré la ministre.