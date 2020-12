Dès le 19 décembre, il sera possible de rallier 70 destinations en vols directs depuis Genève Aéroport via une trentaine de compagnies. Ce sont principalement les deux transporteurs phare opérant au bout du lac, Swiss et EasyJet qui assureront la majorité des vols. Ainsi, la compagnie low cost desservira plus de 40 destinations en Europe. Quant à Swiss, elle volera vers une quinzaine de villes, notamment au Maroc. Ce sont essentiellement l’Espagne et l’Italie qui seront le mieux loties. Mais des liaisons vers d’autres pays européens comme le Portugal, la France ou la Grèce, seront également disponibles. Les pays d’Europe centrale et orientale seront reliés directement à Genève durant cette période. Les vols long courrier, via des correspondances, seront aussi possibles.