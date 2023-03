Narcotrafic: l’offre mondiale de cocaïne atteint des niveaux records

En 2021, on comptait plus de 300’000 hectares de plantations en Colombie (photo), au Pérou et en Bolivie, les trois pays où se concentrent les champs.

La culture de la coca a bondi de 35% entre 2020 et 2021, atteignant un niveau record, selon un rapport de l’ONU publié jeudi, qui pointe l’émergence de nouvelles plaques tournantes de la drogue dans le sud-est de l’Europe et en Afrique. On comptait ainsi en 2021 plus de 300’000 hectares de plantations en Colombie, au Pérou et en Bolivie, les trois pays où se concentrent les champs, alerte l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), basé à Vienne, en Autriche.