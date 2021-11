Suisse – L’offre numerique des musees boostee par le coronavirus en 2020

L’OFS constate d’ailleurs une baisse du nombre de musées. Il en a recensé 1053 en 2020 – c’est 75 de moins que l’année précédente. «Cette diminution s’explique par le fait que des musées n’ont pas pu ouvrir en 2020, pour la plupart de manière provisoire», détaille le communiqué. Si toutes les régions linguistiques sont concernées, la baisse a été la plus élevée en Suisse italienne (–13% contre –7% en Suisse alémanique et –2% en Suisse romande).

Une seconde diminution est visible dans le nombre d’entrées. «En 2020, les musées suisses ont totalisé 8,1 millions d’entrées. Cela représente une baisse de 43% par rapport à 2019 (14,2 millions d’entrées)» révèle le communiqué. La Suisse romande a été plus impactée par ce phénomène car le nombre moyen d’entrées a baissé de 48% (contre –35% en Suisse allemande). L’OFS note encore que le «nombre de musées à haute fréquentation, enregistrant 50’000 entrées ou plus) a chuté de presque la moitié (32 musées en 2020; 60 en 2019)».

Le temps consacré au maintien et au développement de la présence en ligne des musées est en hausse en 2020. «Pour 40%, le nombre d’heures de travail concernant le site web a ainsi augmenté par rapport à 2019. Et 36% ont eu une activité sur les médias sociaux plus importante durant cette période». Les quatre formats numériques les plus utilisés restent les mêmes en 2019 et 2020: envoi de newsletters, mise en ligne de photo ou diaporama d’œuvres, communication sur la vie interne du musée et mise en ligne de contenus vidéo.