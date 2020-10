Entériné ce mardi, le spectaculaire rapprochement entre MySports et blue Sports (ex Teleclub) va considérablement augmenter la palette. A chacun de faire ensuite son choix, en fonction aussi de son porte-monnaie.



Entre foot et hockey, il ne sera plus forcément nécessaire de choisir ou de multiplier les boxes, avec l’apparition d’abonnements combinés. Keystone

A l’heure où l ’accès aux stades et aux patinoires en Suisse demeure lié à l’évolution de la pandémie de Covid-19 , l e canton de Berne a déjà fait machine arrière en interdisant à nouveau les manifestations rassemblant plus de 1000 personnes sur son sol. Une aubaine pour les diffuseurs TV. L ’offre des différents opérateur s s portifs ne cesse de s’étoffer, avec de grandes manoeuvres destinées à rassembler le plus d’abonnés réunis devant leur écran.

P reuve de ce mariage d’intérêts communs, le spectaculaire rapprochement, entériné ce mardi, entre UPC (via sa chaîne MySports, diffuseur notamment du championnat de Suisse de hockey sur glace) et blue Sports (ex Teleclub) , qui possède notamment les droits de la Super League ainsi que ceux de la Ligue des champions.

Voilà qui va donner naissance à un mastodonte à l’échelle helvétique. Concrètement, les clients Swisscom pourront bénéficier de l’ensemble de l’offre sportive MySport s , et réciproquement. A l’arrivée, ce sont ainsi 3,3 millions de foyers qui peuvent maintenant recevoir l’ensemble de l’offre MySports via leur fournisseur TV.

Des prix en fonction de l’abonnement choisi

Tout cela a bien sûr aussi un prix : très schématiquement, l’abonnement pour le hockey revient à 25 francs par mois alors qu’il en coûte 29.90 francs pour suivre le foot suisse et international. Suivre les plus grands matches des deux sports majeurs revient ainsi à 54,90 francs chaque mois, ceci sans avoir à changer de box, ce qui est loin d’être négligeable.

Lancée voici déjà trois ans, MySports s’est rapidement imposée comme la « Home of Hockey » , transformant le paysage audiovisuel helvétique. « Trois ans après notre lancement, nous sommes disponibles dans presque tous les foyers de Suisse, devait ainsi résumer dans un communiqué Matthias Krieb, responsable MySports chez UPC. Cela nous donne une base solide pour continuer à investir dans la croissance de la chaîne (…) La confiance de nos partenaires stratégiques a permis la réussite de notre projet.»

Sky Suisse passe aussi à l’offensive