Pandémie : L’OFSP annonce un «premier cas probable» du variant Omicron en Suisse

Le nouveau variant a été découvert chez une personne revenue d’Afrique du Sud il y a environ une semaine.

L’Organisation mondiale de la santé a classé ce nouveau variant comme «préoccupant». Il présente «un risque accru de réinfection» par rapport aux autres variants dont le Delta, dominant et déjà très contagieux. En dépit des appels de l’OMS pour que les frontières restent ouvertes, plusieurs pays mettent en place des restrictions de voyages.

Durcissement des conditions d’entrée dans le pays

La Suisse a également durci les conditions d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Afrique australe et d’autres pays pour ralentir la propagation du nouveau variant dans le pays alpin. Tous les vols en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe sont interdits pour une durée indéterminée. Une réglementation d’exception s’applique aux Suisses et aux personnes titulaires d’un titre de séjour.