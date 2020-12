Suisse : L’OFSP appelle à freiner la propagation du Covid-19

Face au nombre élevé de contaminations, l’Office fédéral de la santé publique rappelle l’importance de limiter au maximum les contacts pour éviter de nouvelles restrictions. L’armée réduit elle ses effectifs.

Pleins aux trois quarts

Patrick Mathys a rappelé l’importance de limiter au maximum les contacts pour éviter des restrictions encore plus massives. Le masque, la distance de sécurité, l’hygiène sont les premières mesures à observer. On peut aussi prévoir des rencontres dans un cercle plus étroit ou à l’extérieur. Et il s’agit dès maintenant de prévoir comment on veut passer les fêtes.