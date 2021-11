Risque de myocardite – L’OFSP appelle les jeunes à privilégier Pfizer à Moderna

Swissmedic livre des chiffres concrets: «Sur plus de 11,6 millions de doses de vaccin administrées en Suisse jusqu’au 23 novembre, 238 soupçons de myocardite/péricardite ont été signalés et évalués», affirme le porte-parole Lukas Jaggi. Sur ces 238 cas, 42 sont apparus peu de temps après une administration du vaccin Biontech/Pfizer et 187 après une injection du vaccin Moderna. Dans 9 cas, le type de vaccin n’est pas connu.

Pas d’interdiction comme en Suède

Selon les autorités sanitaires, les personnes concernées ont été prises en charge médicalement et sont majoritairement guéries à ce jour. La Suisse mise donc sur une adaptation de la recommandation vaccinale et non sur une interdiction comme en Suède notamment (lire encadré). En ce qui concerne la 3e dose, l’OFSP recommande aux moins de 30 ans d’opter également pour le vaccin de Biontech/Pfizer. Il précise néanmoins qu’il est tout de même encore possible de se faire vacciner avec le vaccin de Moderna.