L’OFSP cherche un vaccin contre la variole du singe

Sur son site, l’OFSP précise qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de vaccin contre cette maladie qui sévit généralement en Afrique et qui est subitement apparue dans de nombreux pays dans le monde où elle ne se propage habituellement pas. Mais, bonne nouvelle, «les vaccins contre la variole de première et deuxième générations, administrés dans le cadre du programme d’éradication de la variole, mené en Suisse jusqu’en 1972, apportent une protection efficace». Autrement dit, si vous avez été vacciné à l’époque, vous êtes protégé jusqu’à 85%, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cela concerne donc les 50 ans et plus.