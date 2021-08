Coronavirus - L’OFSP craint une nouvelle surcharge des hôpitaux

Pour Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l’OFSP, la situation n’est pas favorable actuellement.

La menace d’une surcharge hospitalière liée à la pandémie de Covid-19 plane à nouveau sur la Suisse, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), dont plusieurs responsables ont fait le point ce mardi après-midi à Berne, devant les médias. Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l’OFSP, a parlé d’une situation qui n’est «pas favorable».

Même si les chiffres des infections restent stables ces derniers jours, «en moyenne de 2500 à 3000 cas», la hausse des hospitalisations fait craindre une nouvelle surcharge des services de soins intensifs. L’OFSP a enregistré 2993 cas de Covid-19 supplémentaires ces 24 dernières heures. On dénombre 97 malades supplémentaires hospitalisés et six décès supplémentaires.