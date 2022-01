Suisse : L’OFSP doit rendre publics les contrats relatifs aux vaccins

Pour le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’OFSP «doit garantir l’accès aux contrats dans le respect du droit de proportionnalité».

Pour le Préposé fédéral, l’OFSP doit rendre les contrats publics sur demande. Adrian Moser

En août dernier, Rémy Wyssmann, avocat et député UDC soleurois, avait demandé la publication des contrats entre l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les fabricants de vaccins contre le coronavirus, en vertu du principe de transparence. L’OFSP avait refusé, expliquant que «la divulgation demandée affaiblirait les intérêts politico-économiques de la Suisse dans les négociations en cours et futures» rapporte l’«Aargauer Zeitung».

Une procédure de conciliation avait suivi et s’était conclue par un nouveau refus de l’Office fédéral. «Comme «petit bonus», l’OFSP m’a proposé de me faire parvenir les contrats avec les fabricants de vaccins contre la grippe porcine et aviaire, dont certains sont publiés depuis des années», raconte M. Wyssmann. Après cette «concession minimale», il a décidé de s’en tenir à la procédure de conciliation.

Aujourd’hui, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Adrian Lobsiger, va dans son sens et estime que «l’OFSP doit entendre les entreprises concernées – donc les fabricants de vaccins – et garantir l’accès aux contrats dans le respect du droit de proportionnalité». Autrement dit, pour le Préposé fédéral, l’OFSP doit rendre les contrats publics sur demande.

Des élus veulent aussi voir les contrats En septembre dernier, des demandes de dévoiler les clauses des contrats avec Pfizer et Moderna avaient été faites pendant la session parlementaire. Deux élus souhaitaient des réponses sur les aspects financiers et la responsabilité en cas d’effets secondaires. Alors que Stefanie Prezioso (EàG/GE) s’interrogeait sur le prix du contrat passé avec Moderna, Jean-Luc Addor (UDC/VS) se demandait ce qu’il en était des clauses exonérant les fabricants de vaccins de toute responsabilité.

Prêt à aller plus loin

Et alors que l’OFSP n’a pas encore réagi et pourrait s’opposer à la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’avocat soleurois est prêt à aller plus loin. «Si l’OFSP rend une décision, je porterai l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral» a-t-il affirmé à nos confrères alémaniques qui soulignent que ce dernier devrait avoir de bonnes chances car dans la plupart des cas, le Tribunal se range à l’avis du Préposé.

Éventuelle rupture de contrat Dans les colonnes de l’«Aargauer Zeitung», l’association des entreprises pharmaceutiques, Interpharma, craint de graves conséquences. La raison? La Confédération et les fabricants de vaccins concernés auraient convenu de la confidentialité pendant les négociations. «En cas de divulgation, la Suisse serait éventuellement en rupture de contrat, ce qui nuirait à la fiabilité du pays en tant que partenaire contractuel et pourrait avoir des conséquences à long terme», explique l’association.