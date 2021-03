Viselio

La population pourra peut-être bientôt se tester elle-même, à la maison. L’OFSP, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, a indiqué être en train d’analyser une demande de mise sur le marché de tels tests. Mais l’office fédéral ne montre pas un enthousiasme débordant pour cette solution pour autant.

Pas forcément la panacée

«Cette stratégie ne permet pas d’avoir un aperçu global de l’épidémie», a relevé Anne Lévy, directrice de l’OFSP. Si quelqu’un se teste chez lui, rien ne garantit que son résultat puisse être connu des autorités, dont les mesures de lutte dépendent intimement d’une connaissance précise de l’évolution de l’épidémie. «Si une personne qui se teste chez elle a un résultat positif, elle devrait de toute manière refaire un test dans un centre pour le confirmer», dit-elle. À l’inverse, un résultat négatif resterait hors des radars des autorités sanitaires.

«Jusqu’ici, ces tests avaient toujours une efficacité moindre par rapport aux tests PCR ou aux tests antigéniques rapides. Désormais, certains autotests antigéniques sont disponibles, c’est pour cela que, maintenant, nous analysons cette possibilité», note la directrice de l’OFSP.

Pour la directrice de l’OFSP, Anne Lévy, la stratégie d’autotest n’a pas que des avantages.

La Confédération veut par contre miser de plus en plus sur les tests de masse. «Dix-sept cantons nous ont proposé des concepts pour les mener. Nous avons des experts qui se déplacent dans les cantons pour les mettre en place», a-t-elle ajouté. Ces tests permettent de détecter des porteurs asymptomatiques et ainsi éviter qu’ils ne disséminent le virus à leur insu.

La stratégie de tests de masse semble si prometteuse que le médecin cantonal zougois a annoncé que, désormais, son canton ne procéderait plus à la mise en quarantaine de classes entières dans les écoles. «Si un élève est testé positif, il ira en isolement, c’est normal. Mais les classes seront régulièrement testées et nous ne les enverrons plus en quarantainr générale», a-t-il dit.

La conférence de presse n’a pas donné lieu à des révélations fracassantes. Sur l’évolution de la situation épidémiologique, le constat reste le même. Les cas ne baissent plus, mais les hospitalisations et les décès oui.

Une situation «plutôt bonne»

Pour Virginie Masserey, les effets futurs des réouvertures ne sont pas certains à l’heure actuelle.

«On peut l’expliquer d’une part par le décalage entre la courbe des cas et celle des hospitalisations et des décès. Mais on voit également peut-être, et nous espérons que c’est de cela qu’il s’agit, que la vaccination des personnes à risque fonctionne et qu’il y a moins de formes graves qui se développent», a déclaré à son tour Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle des infections, qui a parlé d’une situation «plutôt bonne», tout en notant qu’à l’étranger, les réouvertures récentes ont souvent rimé avec nouvelle augmentation des cas.

La vaccination va pouvoir continuer à progresser. «Nous avons par exemple reçu 150’000 nouvelles doses hier», a dit Virginie Masserey. Environ 3% de la population est entièrement vaccinée et 20’000 doses sont administrées chaque jour.