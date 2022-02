Médecins révoltés – L’OFSP accusé de gaspiller des millions de francs en projets inutiles

L’OFSP répond aux accusations

Loi sur la qualité des soins: «Un monstre bureaucratique et inadapté»

La loi sur la qualité a été adoptée par le Parlement en 2019 après des années de discussions. Elle prévoit la création d’une Commission fédérale pour la qualité, qui disposera d’environ 45 millions de francs jusqu’en 2024. Felix Huber l’affirme: «La loi passe complètement à côté de la réalité et fixe des objectifs absolument irréalistes pour améliorer la qualité.» Le porte-parole de l’OFSP, Jonas Montani, le contredit: «La loi a été adoptée par le Parlement. Le reproche selon lequel la Fondation Sécurité des patients serait paralysée par la loi n’est pas exact.»

Dossier électronique du patient: «Ne fonctionnera jamais»

Le dossier électronique du patient (DEP) est introduit progressivement à l’échelle nationale depuis début 2021. «Le DEP est mal ficelé et ne fonctionnera jamais», estime Felix Huber. Et ce parce que la population n’acceptera pas la «procédure d’enregistrement compliquée». Jonas Montani affirme cependant: «Lors de l’adoption par le Parlement, il a été expressément mentionné que la diffusion et l’utilisation devaient être encouragées de manière ciblée.»

Carnet de vaccination électronique: «Sans avenir»

Le carnet de vaccination électronique mesvaccins.ch soutenu par l’OFSP à hauteur de 950’000 francs par an, a été abandonné en 2021 pour des raisons de protection des données. La solution prévue par l’OFSP pour lui succéder via le DEP ne sera probablement jamais appliquée non plus, selon Huber. «Bilan: interrompre immédiatement l’exercice et mettre en place un nouvel organisme responsable.»

Le porte-parole de l’OFSP, lui, affirme: «Il est prévu d’intégrer le carnet de vaccination électronique dans le DEP. Les travaux à ce sujet ont commencé.»

Remplacement du Swiss Medical Board: «Échec»