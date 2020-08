Audit L’OFSP n’évalue pas suffisamment les prestations de santé

Une procédure visant à réévaluer périodiquement les prestations médicales afin de réduire les coûts des soins n’est pas assez utilisée par l’Office fédéral de la santé publique, selon un audit du Contrôle fédéral des finances.

L'Office fédéral de la santé publique n’utilise pas suffisamment la procédure visant à réévaluer périodiquement les prestations déjà remboursées par l’assurance obligatoire des soins. Le rendement de cet instrument destiné à améliorer la qualité des soins et à en réduire les coûts ne correspond qu’à la moitié de ce qui était prévu, relève un audit du Contrôle fédéral des finances.

Pour le Conseil fédéral, des économies annuelles allant jusqu’à 220 millions de francs étaient possibles en supprimant ou en limitant les prestations obsolètes de l’assurance obligation des soins. Pourtant, 7 ans plus tard, aucun objectif fixé n’a été atteint, relève l’audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) publié mercredi.

Processus trop long

Le nombre d’ETS réalisées par an est faible. Le processus global de l’identification des thèmes peut durer jusqu’à quatre ans, ce qui est long en comparaison avec d’autres pays européens qui préfèrent souvent des évaluations plus succinctes, estime le CDF.

La collaboration internationale permettrait aussi d’économiser de l’argent et du temps. Alors que cela avait pourtant été envisagé initialement, l'Office fédéral de la santé publique n’a pas encore repris de résultats d’autres pays.

Le contrôleur des finances pointe aussi du doigt une perte de temps dans la consultation des parties prenantes et des commissions. Les principaux représentants du secteur de la santé sont entendus à la fois sur les thèmes prioritaires et sur la méthodologie et l’évaluation des ETS. Le réseau de mandataires à qui les évaluations sont confiées devrait en outre être élargi.