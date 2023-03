L’OFSP rappelle aux médecins comment réagir face au botulisme

Le botulisme

Le botulisme est «une intoxication provoquée par la toxine botulique, qui peut entraîner des paralysies mortelles», rappelle l’OFSP. La toxine botulique, «l’un des plus puissants poisons connus», est produite par la bactérie Clostridium botulinum. Les types A, B, E et F peuvent provoquer des intoxications chez l’être humain. La principale voie d’infection est un empoisonnement après l’ingestion d’aliments contenant la toxine (botulisme alimentaire) mais il est aussi possible d’absorber la toxine à partir d’une plaie infectée (botulisme par blessure). Il existe aussi une forme infantile de la maladie survenant généralement chez les enfants de moins d’un an. À noter que depuis 2008, seule la forme alimentaire doit être déclarée.