Coronavirus

L’OFSP recommande désormais de porter des masques en tissu

Utilisés correctement, les masques industriels en tissu protègent surtout les autres personnes d’une infection, explique l’Office fédéral de la santé publique.

Appel de Greenpeace

L’usage de masques réutilisables permettrait aussi d’éviter une nouvelle pénurie et de réduire la pollution. L’ONG citait une étude publiée dans la revue «Environmental and Science Technology» selon laquelle environ 129 milliards de masques et 65 milliards de gants sont utilisés chaque mois durant la pandémie.